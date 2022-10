Mówią, że to europejski Dubaj. Pokochasz go albo znienawidzisz

Na koniec warto zadać sobie pytanie, czy warto odwiedzić Benidorm? Moim zdaniem tak, bo wbrew pozorom krążące na jego temat negatywne opinie nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Oczywiście, jeśli nie lubicie krajobrazu z wieżowcami, to z pewnością znajdziecie w Hiszpanii inne piękne miejsca. Jednak do mnie połączenie takich widoków z pięknymi zatoczkami oraz bliskością tras rowerowych i innych atrakcji zdecydowanie przemawia. Co więcej, Benidorm to idealna baza wypadowa z łatwym dostępem do całej potrzebnej na urlopie infrastruktury.