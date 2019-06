Naukowcy alarmują. Wróble znikają z miast

Czyżby widok wesołych wróbli taplających się w kałużach, stawał się rzadkością i odchodził do przeszłości? Naukowcy alarmują, że populacja tych ptaków gwałtownie się zmniejsza. A ich miejsce zajmują wszędobylskie gołębie.

Te symptatyczne ptaszki mają problemy na całym świecie i to od lat. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków podało dane, z których wynika, że np. w Wielkiej Brytanii od lat 70. ubiegłego wieku z 12 mln par pozostała połowa. W Polsce niestety również zauważono ten problem.

Ornitolodzy z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN zbadali, że w ciągu 30 lat w stolicy ubył co trzeci mieszkający tu wcześniej wróbel. Tak wynika z raportu przygotowanego w ramach akcji Wróbloliczenia w Warszawie.

Kolejną kwestią jest brak pożywienia. Wróble żywią się owadami, nasionami i owocami roślin, do których mają coraz mniejszy dostęp w dużych miastach. - Coraz mniej owadów, spadek ilości pokarmu roślinnego, zanik transportu konnego, chemizacja środowiska, koszenie trawników – mówił na łamach magazynu Focus dr hab. Janiszewski - to tylko niektóre składowe prowadzące do zanikania naszego ćwierkającego towarzysza.