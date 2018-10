Naukowcy zajrzeli pod deski średniowiecznych kościołów. Znaleźli tam niesamowite skarby

W Skandynawii rozpoczęto badania, które mają ujawnić co kryje się pod drewnianymi kościelnymi podłogami. Na podstawie rozmieszczenia znalezionych przedmiotów można ustalić ciekawe fakty. Np. to, gdzie w kościołach stały kobiety.

Skandynawia, w odróżnieniu od krajów europejskich, jest państwem, w którym w okresie średniowiecza stawiano kościoły wykonywane w znacznej części z drewna. W samej Norwegii w tamtych czasach wzniesiono tysiące drewnianych świątyń. Do dziś ostało się zaledwie 28 z nich. Gdy naukowcy zajrzeli pod ich deski, znaleźli ponad 20 tys. monet, które pochodzą z XII i XIV w. Podobne badania przeprowadzono w Danii oraz Szwecji i w każdym z tych krajów pod kościelnymi podłogami kryły się podobne skarby. Były to m. in. monety, perły, spinki do włosów i inne drobne przedmioty.