Nepal – kraj u podnóży Himalajów. Co zwiedzić i zobaczyć w Nepalu?

Nepal to kraj położony w Południowej Azji, w Himalajach. Jest celem podróży miłośników wysokogórskich wypraw, ale przyciąga również innymi atrakcjami. Jak dolecieć do Nepalu i czy potrzebna jest wiza? Jakie są najciekawsze miejsca w tym kraju?

Nepal – co należy wiedzieć? Nepal jest położony na południu Azji. Leży w środkowej części Himalajów, a ponad 80% powierzchni kraju stanowią wysokie góry, których średnia wysokość wynosi około 6 tysięcy m n. p. m. Południe kraju to w większości wyżyny i pagórkowate tereny, które są porośnięte dżunglą. Na północy Nepalu dominują tereny górskie. To tam znajdują się Himalaje Wysokie oraz najwyższy szczyt na świecie, czyli Mount Everest o wysokości 8848 m n. p. m. Oprócz tego, w Nepalu znajdują się inne ośmiotysięczniki, między innymi:

• Lhotse,

• Annapurna,

• Kanczendzonga.

Getty Images

Mimo górskiego terenu, w kraju tym żyje ponad 28 milionów osób, a średnia gęstość zaludnienia jest wyższa niż w Polsce. Najwięcej ludzi mieszka w stolicy kraju, czyli Katmandu. Dominującą religią w Nepalu jest hinduizm, urzędowy język to nepalski, a walutą obowiązującą w kraju jest rupia nepalska.

W miesiącach od czerwca do września w Nepalu jest pora monsunowa, podczas której występują bardzo obfite deszcze. Ulewy często prowadzą do powodzi, osunięć zboczy, blokady tras komunikacyjnych, a czasami nawet odcięcia fragmentów kraju od reszty. W związku z tym, do Nepalu lepiej udać się w okresie suchym, czyli od września do listopada lub od marca do maja.

Nepal – czy trzeba mieć wizę? Żeby udać się do Nepalu należy mieć wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Nepalu. Najbliższa ambasada znajduje się w Berlinie. Wizę można również uzyskać w Katmandu na lotnisku oraz w niektórych punktach granicznych. Ważność wizy wynosi 15, 30 lub 90 dni.

Nepal – jak dolecieć? Do Nepalu z Polski nie ma bezpośrednich połączeń. Można tam dotrzeć przesiadając się na przykład w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj) albo Katarze (Doha). Bilety z Polski są dość drogie, cena przelotu w dwie strony wynosi zwykle od 3000 do 4000 zł, aczkolwiek tańsze bilety można upolować poprzez śledzenie ofert przewoźników.

Nepal – jakie atrakcje oferuje? Nepal należy do jednych z najmniej zurbanizowanych i jednocześnie najuboższych państw na świecie, a wszystko ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu i klimat. Nie występuje tu wiele ośrodków przemysłowych, a turystyka Nepalu opiera się na turystyce skoncentrowanej wokół Himalajów. Główne ośrodki turystyczne to Katmandu oraz Pokhara. W tych miastach zlokalizowane są główne ośrodki, z których organizowane są wyprawy wspinaczkowe i trekkingowe. Na terenie Nepalu do wspinaczki udostępniono ponad 400 szczytów, których wysokość to prawie 6000 m n.p.m. Znaczna większość z tych szczytów to tak zwane szczyty wyprawowe. Żeby na nie wejść konieczne jest uzyskanie pozwolenia od nepalskiego rządu. Reszta to tak zwane szczyty trekkingowe, na które można wejść jedynie po uzyskaniu pozwolenia Nepalskiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego. Obydwa typy zezwoleń są płatne.

Getty Images

Nepal – co zobaczyć? Mimo tego, iż do Nepalu przyjeżdżają głownie himalaiści, a ich celem jest przeważnie zdobywanie górskich szczytów, Nepal ma do zaoferowania coś więcej niż góry. Obowiązkowym punktem wycieczki powinno być Katmandu, które jest miastem magicznym i wyjątkowym, w którym przeplatają się wpływy buddyzmu oraz hinduizmu. W Katmandu wato odwiedzić dzielnicę Thamelu, czyli najbardziej turystyczną część miasta. Koniecznie trzeba wybrać się do historycznej części Katmandu, gdzie zobaczyć można liczne świątynie, a także:

• Wpisane na listę zabytków UNESCO Durbar Square,

• Świątynię Swayambhunath,

• Rezydencję bogini Kumarii,

• Pałac Królewski Hanumana.

Oprócz tego, w Dolinie Katmandu należy odwiedzić jej historyczne stolice Patanu oraz Bhaktapuru, które zostały wpisane na listę zabytków UNESCO. W miastach można pospacerować po urokliwych, wąskich uliczkach, zobaczyć, jak żyją Nepalczycy i poczuć niezwykły klimat tego surowego kraju.

Poza Katmandu warte odwiedzenia jest miasteczko Namche, które jest słynne z ogromnego bazaru. Z miasteczka można wybrać się na trekking na wiszące mosty, skąd roztaczają się piękne widoki, między innymi na Mount Everest. Warte uwagi jest również leżące niedaleko Namche, Khumjung. W miasteczku znajduje się buddyjski klasztor. Jest to dobra baza wypadowa na widokowe wzgórza, z których podziwiać można słynne ośmiotysięczniki. Wybierając się na górski trekking można udać się do Lobuche, czyli wioski położonej pod lodowcem Khumbu Glacier, a idąc dalej wzdłuż lodowca dotrzeć do położonej na wysokości ponad 5100 m n. p. m. Gorak Shep.

Getty Images