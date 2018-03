Nie tylko Drakula – najciekawsze atrakcje Transylwanii

Siedmiogród, zwany też Transylwanią, to miejsce pełne atrakcji i tajemnic. Choć ta piękna kraina mieści się blisko naszych południowych granic, wiemy o niej bardzo mało. Czas nadrobić zaległości i wyruszyć do ojczyzny legendarnego hrabiego Drakuli i króla Polski Stefana Batorego.

Kraina zabytków i natury

Poruszanie się po Transylwanii

W dawnych czasach przedostanie się przez karpackie przesmyki stanowiło nie lada wyzwanie. Obecnie najłatwiej i najwygodniej trafić do Siedmiogrodu samolotem. Port lotniczy w mieście Kluż-Napoka regularnie przyjmuje bezpośrednie loty z Polski. Warto śledzić stronę PLL LOT, które oferują rejsy kilka razy w tygodniu. Najlepsze pory roku na zwiedzanie to wiosna oraz wczesna jesień. Zimy na górzystym terenie są mroźne i wietrzne, z kolei upalne lato nie sprzyja pieszym wycieczkom, które odbędziemy tu nieraz.

Miejsca warte odwiedzenia

Punktem wyjścia naszej wycieczki uczynimy miasto Kluż-Napoka, dokąd przylecieliśmy z Polski. Dojazd do każdego miejsca wartego zwiedzenia będzie wymagał od nas trochę innej strategii. Walutą obowiązującą w Rumunii jest lej (1 lej to około 90 groszy – styczeń 2018).

1. Braszów (rum. Braşov) Dojazd: Pociąg z Kluż-Napoka do Braszowa (koszt: 40-70 lei, w zależności od przewoźnika). Miasto założyli przybysze z Niemiec na początku XIII wieku. Wśród budowniczych Braszowa znajdowali się członkowie znanego nam Zakonu Krzyżackiego. Pod koniec XIV wieku cesarz Zygmunt Luksemburski nakazał otoczyć miasto murami obronnymi. Dzięki nim Braszów do dzisiaj zachował charakter średniowiecznego, obronnego osiedla.

2. Zamek w Branie Dojazd: Autokar ze stacji Livada Postei w Braszowie kursuje co godzinę (koszt: ok 7 zł). Popkultura na trwałe związała ten zamek z hrabią Drakulą, nieśmiertelnym wampirem, który karmi się krwią swoich poddanych. W rzeczywistości Wład Palownik, zwany w XV wieku Drakulem, najprawdopodobniej nigdy tu nie przebywał.

Atrakcje: Gotycki zamek o strzelistych wieżach ma w sobie coś tajemniczego. W jego wnętrzu urządzono muzeum średniowiecznych sprzętów domowych i broni (wstęp: ok. 25 lei). Można również zakupić tutaj pamiątki związane z postacią kultowego wampira. Przygotujmy się na stanie w kolejkach, co roku Bran odwiedzają setki tysięcy turystów!

3. Sybin (rum. Sibiu) Dojazd: Pociąg z Kluż-Napoka do Sybina (koszt: ok. 40 lei, w zależności od przewoźnika). Kolejne miasto w Siedmiogrodzie założone przez Niemców, tym razem na fundamentach dawnego rzymskiego posterunku. Kwitnący w średniowieczu handel sprawił, że było to jedno z najbogatszych miast Transylwanii. Żywa jest tu pamięć o polskim generale Józefie Bemie, który w 1849 roku na czele węgierskich powstańców pobił pod Sybinem wojska austriackie.

5. Droga Transfogarska

Dojazd: Wycieczka z Braszowa do zamku Poenari przez Drogę Transfogarską (koszt: ok. 200 lei).

Fani filmów o Drakuli, oprócz zamku w Bran, powinni wybrać się również do zamku Poeanri, leżącego kawałek za granicą Transylwanii. Jeśli chcemy po drodze podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy, warto wybrać się do Poenari tzw. Drogą Transfogarską.