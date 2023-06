Nie tylko Półwysep Helski. Rajska mierzeja z wydmami i miękkim piaskiem

Na Mierzeję Kurońską dostaniemy się promem z Kłajpedy. Trasa z Warszawy do Kłajpedy to niewiele ponad 600 km, więc nie powinna zająć więcej niż siedem godzin. Inna opcja to lot lub pociąg do Wilna, skąd na wybrzeże dotrzemy koleją w cztery godziny.