Nie tylko Zakopane. Tłumy korzystały z zimowego weekendu w Europie

Amsterdam - tłumy na jeziorze Bosbaan

Berlin - tłumy na kanale w dzielnicy Kreuzberg

Przypomnijmy, że Angela Merkel ogłosiła w środę, 10 lutego, że lockdown w Niemczech zostaje przedłużony do 7 marca. Obecny lockdown został wprowadzony w Niemczech przed Bożym Narodzeniem. Trwa od połowy grudnia i miał obowiązywać do 14 lutego. Zamknięto szkoły i przedszkola, a także restauracje i puby, teatry i opery oraz dużą część handlu detalicznego.

Tłumy we włoskich miastach: "To głupota!"

"To głupota" - tak burmistrz Bergamo, Giorgio Gori podsumował w zeszłym tygodniu tłumy w mieście. Weekend 6-7 lutego był pierwszym od wznowienia normalnej obsługi przy stolikach w lokalach gastronomicznych w większości kraju. Jak informuje PAP, w Bergamo tysiące ludzi opanowały handlowe ulice w historycznym centrum paraliżując do tego stopnia ruch, że trzeba było je zamknąć. "Jak tak to będzie wyglądać, znowu wrócimy do czerwonej strefy" - ostrzegł Gori. Wtórowali mu burmistrzowie innych włoskich miast.