Niebezpiecznie w Hiszpanii. "To wyjątkowa anomalia pogodowa"

Anomalie pogodowe zawładnęły krajem

Władze Madrytu zaapelowały w niedzielę do mieszkańców o niewychodzenie z domów jeżeli nie jest to "absolutnie konieczne". "To wyjątkowa anomalia pogodowa, może zostać pobity rekord opadów w mieście" - ostrzegł burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez Almeida wskazując, że może spaść nawet 120 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu najbliższych 12 godzin.