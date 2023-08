Wakacyjne hity wśród Polaków. W zestawieniu kilka niespodzianek

Najwięksi ulubieńcy polskich turystów

W tym roku ścisła czołówka polskich faworytów wakacyjnych prawie się nie zmieniła względem ubiegłego sezonu. W terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. najchętniej nasi rodacy latali do Rzymu, Mediolanu, Wenecji, Bolonii, Bari i na Sycylię we Włoszech oraz do Barcelony, Alicante, Malagi i na Majorkę w Hiszpanii. Na trzeciej pozycji plasuje się Grecja z lotami do Aten, a także na popularne wyspy, takie jak Kreta, Zakynthos, Korfu czy Rodos.