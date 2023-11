Niemcy wychwalają polskie miasto. "Metropolia o europejskim blasku"

Gdy w lutym tego roku Warszawa została uznana za najlepszy kierunek turystyczny w plebiscycie European Best Destinations, wszyscy przyklasnęli, ale nikt nie spodziewał się, że to w jakikolwiek sposób wpłynie na wizerunek miasta. A jednak. Turyści z zagranicy przyjeżdżają do polskiej stolicy tłumnie jak nigdy, a zagraniczne media wprost rozpływają się nad tym, jak wiele do zaoferowania ma Warszawa.