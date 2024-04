Nieoczekiwany hit majówki. "Spodziewają się armagedonu"

Pogoda zachęca do majówkowych wyjazdów

W ostatnie dni kwietnia w Trójmieście mają być 23 st. C, a im bardziej na południe, tym jeszcze cieplej. W Toruniu 25 st. C, w Krakowie i Wrocławiu po 26 st. C. Ci, którzy wolne zaczęli już od minionego weekendu, mają powody do radości. Z kolei tych, którzy na majówkę nie planowali wyjeżdżać, pogoda kusi do zmiany planów.