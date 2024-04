Tak unikniesz tłumów w majówkę. "Pięknie, przyjemnie i taniej"

Ekspert zaznacza, że podobnie wygląda sytuacja w przypadku kierunków, pozwalających na wypoczynek nad wodą. - Nie ma co się ograniczać tylko do Trójmiasta czy Kołobrzegu. Warto postawić na klimatyczne miejscowości Półwyspu Helskiego, czy nadmorskie wioski, takie jak Wicie na Pomorzu Zachodnim - to świetna opcja dla osób, które podczas majówki poszukują spokoju - mówi Wiak.