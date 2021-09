Nieoczywiste i niedzisiejsze, a jednak przyciąga. Kultowe miasto w Polsce

Piotrków nieoczywisty i niedzisiejszy

Nie będzie to materiał historyczny o zabytkach Piotrkowa Trybunalskiego. Ani o tym, jak ważnym ośrodkiem stał się Piotrków, gdy powołano w nim do działania Trybunał Koronny. Będzie to tekst o tym, dlaczego to niepozorne dzisiaj miasto w centralnej Polsce tak ukochali filmowcy. I o tym, jak mieszkańcy Piotrkowa potrafią wykorzystać nieoczywiste atuty, aby ściągać do siebie turystów.