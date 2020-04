Niespodziewany skutek kwarantanny. Himalaje widoczne po 30 latach

Epidemia koronawirusa skłoniła władze Indii do wprowadzenia blokady. Od 22 marca w Indiach obowiązuje 21-dniowa kwarantanna 1,3 miliarda ludzi w ich domach. Wcześniej władze podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich połączeń lotniczych i kolejowych, firm i szkół.

Kwarantanna przyniosła niespodziewane efekty uboczne. Z powodu zastoju prawie wszystkich gałęzi przemysłu nastąpił nieprawdopodobny spadek zanieczyszczeń powietrza, które do tej pory utrzymywało się w Indiach na przerażająco wysokim poziomie. Co to oznacza w praktyce?