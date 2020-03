Nietypowa promocja Polski. Użytkownicy TikToka w Chinach zakochani

DJ Hazel i jego numer "I love Poland” z 2015 r. podbijają TikToka w Chinach. Dziesiątki tysięcy użytkowników aplikacji wykonują słynny taniec z teledysku. To się nazywa darmowa i skuteczna promocja kraju za granicą.

TikTok to aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo (do 15 sek.) w założeniu treścią zbliżonych do teledysków muzycznych. Piosenka polskiego DJ-a okazała się być absolutnym hitem w aplikacji - powstało już 19 tys. tematycznych filmików.