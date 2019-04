Niecodzienna promocja Polski na świecie. Turyści nie mogą wyjść z podziwu

Po internecie krąży obrazek, który przedstawia (zapewne żartobliwe) odkrycie jednego z turystów odwiedzających Polskę. Zdjęcie przedstawia znany gdański średniowieczny żuraw. Podpis głosi: "Wow, ktoś zbudował w prawdziwym świecie budynek z gry Wiedźmin 3".

Komputerowa adaptacja przygód wiedźmina Geralta, bohatera sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego , jest w tej chwili jednym z najważniejszych polskich towarów eksportowych. Warszawskie studio odpowiedzialne za grę CD Projekt Red stara się to podkreślić na rozmaite sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie naszych krajobrazów jako inspiracji.

Jego charakterystyczny kształt z nadbudówką, zwieszającą się nad wodą. To właśnie stamtąd na kołowrotach zwieszały się liny, na których na statki ładowano i rozładowywano towary i balast. Urządzenie służyło też do stawiania masztów. Co ciekawe, za dźwiganie odpowiadały "żywe" silniki – wewnątrz kół poruszali się ludzie, których kroki napędzały mechanizm. Dzięki temu ze statków można było podnieść towar o wadze nawet dwóch ton.