Polska chce przyciągnąć jeszcze więcej turystów. Pomysły POT-u na promocję naszego kraju

Chińskie piosenkarki zawędrowały nad Morskie Oko, ekipa koreańska w Warszawie kręciła odcinek serialu, a para z belgijskiego programu "Rolnik szuka żony" odwiedziła Dolny Śląsk. W światowych mediach coraz częściej pojawia się Polska. Przekłada się to na zainteresowanie naszym krajem wśród turystów.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Chiński program rozrywkowy "Nieustraszone dwudziestolatki" kręcony był w Polsce, w Tatrach. Piosenkarki musiały odbyć wędrówkę w górach. Część zdjęć nakręcono m.in. nad Morskim Okiem (POT)

Za tymi działaniami stoi Polska Organizacja Turystyczna, która chce sprawić, żeby nasz kraj odwiedziło w tym roku ponad 20 mln turystów. Na razie głośno było o "Nieustraszonych dwudziestolatkach" – piosenkarkach z chińskiego programu rozrywkowego, które odbyły wędrówkę w Tatrach, zdjęcia kręcono m.in. nad Morskim Okiem. Skąd taki pomysł na promocję naszego kraju? I jak długo trwały negocjacje?

Jeden z przyjaciół producenta lubi Polskę

– Na rynku azjatyckim bardzo popularna jest promocja miejsc poprzez seriale czy właśnie reality show. Wszystko dlatego, że większość mieszkańców największego kontynentu świata planuje swoje wakacje na podstawie telewizyjnych produkcji. Poza wypracowanymi wcześniej kontaktami, ważnym argumentem było to, że jeden z przyjaciół producenta reality show prowadzi w Polsce interesy i również popierał naszą kandydaturę. Negocjacje trwały kilka miesięcy, ale nabrały dynamiki w ostatnim kwartale ubiegłego roku – ujawnia w rozmowie z WP kulisy obecności chińskiej ekipy telewizyjnej w naszym kraju Grzegorz Cendrowski, rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do Polski zawitały również inne międzynarodowe produkcje. W ubiegłym roku Warszawa stała się sceną dla nowego serialu koreańskiego "My Secret Terius" (pierwotna nazwa "Terius Behind Me"). Oba odcinki, w których wystąpiła stolica Polski obejrzało łącznie blisko 9,5 mln osób.

POT Podziel się

Działania wizerunkowe prowadzone są również na Starym Kontynencie.

– Na rynku belgijskim po raz kolejny postanowiliśmy wykorzystać do promocji naszego kraju jeden z najbardziej popularnych programów w całej Europie, czyli "Rolnik szuka żony". Już po raz drugi zaproponowaliśmy, aby jedna z par odwiedziła Polskę. W 2013 r. zorganizowaliśmy wyjazd zakochanych do Krakowa, tym razem wybór padł na Dolny Śląsk. Wszystko dlatego, że od kilku miesięcy istnieje bezpośrednie połączenie Belgii z Wrocławiem – dodaje Cendrowski.

POT Podziel się

Trzy obszary działania

To kampanie, które już za nami. Pozytywny wizerunek naszego kraju w 2019 r. będzie budowany w oparciu o trzy obszary: turystykę miejską i kulturową, z uwzględnieniem cyklicznych wydarzeń i kulinariów (tego typu promocja adresowana będzie na rynek chiński i japoński), aktywną, biorąc pod uwagę turystykę rowerową i wodną oraz zimową, a także zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej, pobytów w uzdrowiskach oraz SPA i Wellness. Ponadto, w nowym roku promowane będą polskie miasta, w tym także mniejsze ośrodki, w których tętni życie kulturalne. Wydarzenia organizowane w zamkach, pałacach i dworach stanowić będą dobry pretekst do zainteresowania młodych odbiorców. Nagłaśniane zostaną również unikalne imprezy tematyczne, takie jak np.: "Industriada", "Carnaval Sztuk-Mistrzów", "Festiwal Kultury Żydowskiej", "Jarmark św. Dominika" i inne.

Nowym działaniem będzie promocja weekendu za pół ceny, która w tym roku zostanie rozpropagowana poza granice naszego kraju pod hasłem: "POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY". Teraz jest szansa, że z obniżonej oferty cen o 50 proc. w polskich restauracjach w dwa weekendy w roku (wiosną i jesienią) skorzystają Niemcy, Rosjanie, Czesi, Słowacy czy inni nasi sąsiedzi.

Polska jako kraj nowoczesny i gościnny

– Chcemy pokazywać Polskę jako kraj nowoczesny i gościnny, ale z wielowiekowym, interesującym dziedzictwem i bogactwem natury. Do tego właśnie dostosowujemy narzędzia marketingowe – wyjaśnia rzecznik POT-u. – Podobnie jak w poprzednich latach, w komunikacji skierowanej do konsumentów, w 2019 r. narzędziem budującym największy zasięg będzie internet, w tym influencer marketing bazujący na współpracy z blogerami prowadzącymi swoje kanały w serwisach społecznościowych, m.in.: Instagramie, YouTubie, Facebooku i Twitterze. Planowany jest rozwój pozyskiwania treści foto i wideo, tworzonych przez użytkowników i publikowanych w social mediach, które będą wykorzystywane w mediach społecznościowych POT – informuje ekspert.

Dalej więc będzie kontynuowany projekt: #visitpoland, który skierowany jest na rynki zagraniczne. W tym roku działania będą prowadzone na Instagramie, a promowana będzie turystyka kulinarna. Po raz kolejny odbędą się Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, którzy rywalizować ze sobą będą na wpisy, zdjęcia i materiały wideo.

– Oprócz komunikacji do konsumentów bardzo ważną gałęzią działań Polskiej Organizacji Turystycznej jest współpraca z przedsiębiorcami, w tym touroperatorami – dodaje przedstawiciel POT-u.

Kto odwiedza nasz kraj

Polska jest coraz chętniej odwiedzana przez turystów z krajów azjatyckich i Bliskiego Wschodu, w tym z Izraela.

– To właśnie te rejony będą uzupełnieniem i rozszerzeniem promocji turystyki przyjazdowej do Polski. Na 2019 r. zaplanowane są działania skierowane do głównych rynków, z których pochodzi większość ruchu turystycznego (krajów UE oraz krajów, w których mamy swoje przedstawicielstwa w tym USA i Rosja) – informuje Cendrowski.

Szykuje się zatem ciekawy rok, pełen nowatorskich projektów i większej aktywności w zakresie promocji turystyki kulinarnej. Czy ambitny plan przekroczenia 20 mln turystów w tym roku zostanie zrealizowany? Dokładnie taki sam cel postawiły sobie władze Dubaju. Taką liczbę odwiedzających to niezwykłe miasto chce osiągnąć do 2020 r. Czy nam uda się to szybciej? Wydaje się to całkiem prawdopodobne, ponieważ z danych szacunkowych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w ubiegłym roku nasz kraj odwiedziło 19,3 mln gości z zagranicy.

Warto dodać, że w ubiegłym roku w Gdańsku kręcono zwiastun hinduskiej produkcji "Mersal". W trwającym 3 min. wideoklipie twórcy zajrzeli w różne zakamarki miasta. Sfilmowali m.in. koło widokowe na Wyspie Spichrzów, ul. Mariacką i Piwną, Długie Pobrzeże, wnętrze stadionu w Letnicy i Europejskie Centrum Solidarności. Utwór ma ponad 48 mln wyświetleń na portalu YouTube.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl