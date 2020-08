WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Wakacje.pl Nocowanie.pl

Nocowanie.pl Plaże

Plaże Wyspy

Wyspy Egzotyka

Egzotyka W Podróży

W Podróży Miasta

Miasta Weekend

Weekend Poza miastem

Poza miastem Z dziećmi

Z dziećmi Aktywnie

Aktywnie Porady

Porady Ludzie

Ludzie Wideo

Wideo Zobacz inne

Zobacz inne Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne świnoujscie + 1 turystyka 5 godzin temu Niezapomniane wakacje w Krainie 44 Wysp! Weźmy głęboki oddech. Właśnie stoimy na najszerszej plaży w Polsce. Przed nami nieograniczone możliwości na spędzenie wolnego czasu. Archipelag 44 wysp kusi najcieplejszą nad polskim wybrzeżem wodą, przepięknymi parkami, lasami, promenadami i unikatowymi na europejską skalę zabytkami. Dzięki rozbudowanej sieci szlaków rowerowych dotrzemy do bajkowych zakątków. Witamy w Świnoujściu! To Wyspy Możliwości, na których jest co robić bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz! Podziel się Niezapomniane wakacje w Krainie 44 Wysp! (materiały partnera) Artykuł sponsorowany 44 wyspy bez wyjeżdżania z Polski! Świnoujście to jedyne w Polsce miasto, położone na 44 wyspach. Trzy największe są zamieszkane. To Wolin, Uznam i Karsibór. Każda z nich oferuje wiele wyjątkowych i różnorodnych atrakcji. Mieszkańcami pozostałych, mniejszych wysepek są ptaki, lisy, borsuki, jenoty, czy wypasane tutaj krowy. Ta wspaniała przyroda jest na wyciągnięcie ręki, chociażby podczas rejsu po rozlewiskach. Miasto z dwóch stron otoczone jest wodą: od północy Bałtykiem, a od południa Zalewem Szczecińskim. To też najdalej wysunięte na północny-zachód miasto w naszym kraju. Nie bez powodu mówi się o Świnoujściu, jako o miejscu, w którym zaczyna się Polska. To też okno na świat, bo stąd łatwo dotrzemy m.in. do cesarskich kurortów po niemieckiej stronie wyspy Uznam lub promem popłyniemy do Skandynawii. materiały partnera Przestrzeń, swoboda i bezpieczeństwo Świnoujście to nie tylko urokliwe Wyspy Możliwości - to także bezpieczeństwo, które gwarantuje najszersza w Polsce plaża. Tutaj nie będziemy mieli problemu, żeby znaleźć miejsce na rozłożenie ręcznika. Piaszczysta plaża w Świnoujściu ma aż 10 kilometrów długości! W najszerszym miejscu liczy ona aż 200 metrów. Każdy turysta znajdzie na plażach, zarówno na lewobrzeżu jak i prawobrzeżu, kawałek swojego nadbałtyckiego azylu. Kurort jest rekordzistą jeżeli chodzi o liczbę tytułów „Błękitnej Flagi”, przyznawanej za czystość kąpielisk i doskonałą infrastrukturę. W tym roku został nagrodzony po raz 15-ty, a na maszty wciągnięte zostały aż trzy takie flagi. Powiewają one na kąpielisku “Uznam” i “Warszów” oraz w świnoujskim porcie jachtowym. W Świnoujściu nie ma czasu na nudę! Oferta turystyczna miasta jest niemal tak szeroka, jak świnoujska plaża. Niezależnie od tego, czy jedziemy na wakacje sami, czy z rodziną lub znajomymi, kurort oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Piesze wędrówki to atrakcyjna propozycja dla miłośników pięknych widoków i natury. Park Zdrojowy jest nie tylko jednym z najpiękniejszych na polskim Wybrzeżu, ale także jednym z najwspanialszych w Europie. Urokliwymi alejkami dotrzemy do siłowni pod chmurką, boisk, placu zabaw, fortów, ale także miejsc, w których możemy się wyciszyć. Pełen atrakcji jest także Park Chopina. Najmłodsi upodobali sobie tutaj wspinaczkowego dinozaura, a ćwiczący streetworkaut - drążki. Świnoujście od lat inwestuje w rozbudowę swoich promenad. Hitem jest nowo powstała Promenada Zdrowia, przy której znajduje się ogród sensoryczny z najprawdziwszymi palmami! Z kolei Promenadę Historyczną wieńczą tężnie solankowe oraz podświetlany zegar wodny. Warto go obejrzeć zwłaszcza podczas wieczornego spaceru. Specjalnie wyznaczone trasy doprowadzą nas do przepięknych zakątków wysp, ale również licznych zabytków i atrakcji turystycznych. Odkrywając Świnoujście warto postawić jednak przede wszystkim na rower i skorzystać z rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych, które doprowadzą nas do wyjątkowych miejsc na wyspach. Nie musicie zabierać sprzętu za sobą. W kurorcie bez problemu wypożyczycie rower. - Cykliści mają do dyspozycji rozbudowaną sieć dróg i szlaków rowerowych - razem 140 km. Nasze ścieżki rowerowe łączą się z tymi po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Decydując się na wyprawę do naszych zachodnich sąsiadów, odwiedzimy m.in. cesarskie kurorty oraz piękne okolice jezior, tamtejsze plaże i wiele pięknych, zielonych zakątków - mówi Julia Jędrzejczyk z Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. materiały partnera Stawa Młyny, czyli "Wiatrak" to znak nawigacyjny, ale przede wszystkim atrakcja turystyczna uznawana za symbol kurortu i najbardziej romantyczne miejsce na Pomorzu Zachodnim. W galerii wakacyjnych zdjęć nie może więc zabraknąć fotografii z falochronu zachodniego, na którym się znajduje "Wiatrak". O miano najbardziej romantycznego miejsca nie tylko na Pomorzu, ale i w Polsce konkuruje jeszcze inny obiekt, ten na drugim brzegu Świny. To Królowa Jasności, czyli najwyższa nad Bałtykiem i jedna z najwyższych na świecie latarnia morska na wyspie Wolin. Żeby dostać się na górny taras, trzeba pokonać aż 308 stopni. Nagrodą za wysiłek jest przepiękny widok na Bałtyk, świnoujskie wyspy, a także widoczne ze szczytu kurorty w Niemczech i Polsce! Atrakcją przyrodniczą Uznamu są Karsiborskie Paprocie. To rezerwat o powierzchni 38 hektarów. Niektóre z tutejszych paproci osiągają nawet dwa metry! To też jedno z największych w Polsce skupisk Długosza Królewskiego, zagrożonego wyginięciem kwiatu paproci. Ale to także siedlisko chronionych zwierząt - bielika, zimorodka, gągoła i gąsiorka. Świnoujście to Miasto-Twierdza! Tutejsze forty to wyjątkowa w skali europejskiej architektura obronna. Trudno znaleźć gdziekolwiek indziej tak dużą koncentrację olbrzymiej ilości zabytków na małym terenie. W Forcie Zachodnim znajdziemy muzeum prezentujące niezwykłą historię twierdzy. materiały partnera - To unikalne w skali europejskiej nadmorskie dzieło fortyfikacyjne z XIX wieku z oryginalnymi elementami konstrukcyjnymi typowej ciężkiej baterii nadbrzeżnej oraz późniejszymi modyfikacjami budowlanymi. Przy okazji zwiedzania prześledzić można sztukę fortyfikacyjną trzech epok: czasów pruskich przełomu XIX i XX wieku, lat ostatniej wojny oraz czasów "zimnej wojny" - mówi Piotr Laskowski, gospodarz Fortu Zachodniego. Niedaleko znajduje się Fort Anioła, a tutaj m.in. przytulna kawiarnia. Muzealne sale wypełnione są dziełami artystów oraz bursztynami. Ale prawdziwą gratką jest przepiękny ogród różany na górnym tarasie i widok na tutejszy port. Co ciekawe wzorem dla konstruktorów fortu było Mauzoleum Hadriana - Zamek św. Anioła w Rzymie. Stąd właśnie nazywano świnoujski obiekt "Engelsburg". - Zamek św. Anioła w Rzymie był najprawdopodobniej inspiracją dla pruskiego konstruktora fortu. Gdyby spojrzeć na nasz zabytek z loku ptaka, to dostrzeżemy, że jest zbudowany na bazie pięciokąta i przypomina rzymski zamek, który powstał 1700 lat wcześniej - tłumaczy Piotr Kośmider, gospodarz Fortu Anioła. materiały partnera Płyniemy na wyspę Wolin. Kolejnego miejsca na turystycznej mapie kurortu po prostu nie można przegapić! Na prawym brzegu Świny, tuż obok latarni morskiej, w Forcie Gerharda obejrzymy muzeum historycznych unikatów, a w wyjątkową podróż w czasie zabierze nas pruski żołdak. Dalej, w lesie pod Przytorem znajduje się Podziemne Miasto na Wyspie Wolin, czyli ukryte pod ziemią schrony połączone siecią tuneli, relikt zimnej wojny. Ten obiekt obejrzymy pod okiem surowego kaprala Ludowego Wojska Polskiego. Podczas niezwykłej wyprawy pod nadmorskimi wydmami poznamy tajemnicę zimnej wojny, której przez lata pilnie strzeżono. Kolejne wyjątkowe zabytki znajdują się na szlaku fortecznym, w tym m.in. wieża Baterii Goeben. Trzymając się wspomnianej ścieżki pośród zarośli, odkryjemy schrony, stanowiska dla dział, wyjątkowe umocnienia, w większości świetnie opisane na specjalnych tablicach, a także 400-letni, olbrzymi dąb! Spacer przez las Szlakiem Bażyny to także gratka dla osób kochających trekkingowe wyprawy przez lasy i dzikie ostępy. Uwaga! Na prawobrzeżu jest piękna plaża. Warto na niej wypocząć po tej niezwykłej wędrówce przez malownicze, leśne wzgórza i schrony. Warszowska i przytorska plaża to wymarzone miejsce dla osób, które szukają spokoju. materiały partnera Chwytamy wiatr w żagle! Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, gdzie spotykają się wszystkie możliwe rodzaje wód śródlądowych. To delta Świny, przybrzeżne jeziora, mokradła, kanały i zalew. Te wyjątkowe warunki dają wręcz nieograniczone możliwości miłośnikom kajakarstwa na długie wyprawy do pięknych i dzikich zakątków. Warto odwiedzić przystań kajakową w Karsiborze i udać się na wycieczkę po urokliwym rozlewisku Świny. Ale możemy też postawić na wygodne rejsy statkami wycieczkowymi. Te przypadną do gustu zarówno dużym jak i małym wczasowiczom. Świnoujście to raj dla żeglarzy. Czekają tutaj na nas porty jachtowe zarówno na lewobrzeżu jak i prawobrzeżu. Marina na wyspie Uznam należy do największych i najnowocześniejszych w Polsce i nad całym Bałtykiem. Dzięki bliskości innych portów możemy zaplanować sobie krótki żeglarski wypad, w sam raz dla początkujących lub chwycić wiatr w żagle i udać się na dłuższą wyprawę. Możemy również zawitać do przystani jachtowej w Łunowie i stamtąd wypłynąć na spokojniejsze wody zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. W siódmym niebie będą również wszyscy ci, którzy kochają emocje i adrenalinę. Na wyspach istnieją doskonałe warunki do uprawiania skimboardu, windsurfingu i kitesurfingu. Nigdy nie próbowaliście? Nie szkodzi! Na uznamskiej plaży funkcjonuje KiteFort; szkoła, w której można nauczyć się surfować od podstaw pod okiem profesjonalistów. Kraina 44 Wysp do gustu przypadnie również wędkarzom. U styku Świny i Morza Bałtyckiego powstały wyjątkowe warunki dla uprawiania wędkarstwa. W wodach otaczających wyspy występują liczne gatunki ryb zarówno słodkowodnych, jak i morskich. materiały partnera Wyspa Karsibór - kraina z bajki! Ogromnym atutem Świnoujścia jest różnorodność. Wyspa Karsibór to eldorado dla miłośników przyrody i doskonałe miejsce, żeby się wyciszyć! Rezerwat przyrody Karsiborska Kępa to gratka dla ornitologów. Świnoujskie wyspy to siedliska wielu rzadkich gatunków, ale też miejsce krzyżujących się tras ptasich wędrówek. Specjaliści szacują, że w rezerwacie mieszka około 140 gatunków ptaków. Ozdobą Karsiborskiej Kępy jest wodniczka, najrzadszy spośród europejskich wędrownych ptaków śpiewających, niestety zagrożony wyginięciem. To też miejsce hodowli koników polskich. Ale obok unikatów przyrodniczych na wyspie, znajdziemy także historyczne skarby. Najstarszym zabytkiem w Świnoujściu jest gotycki kościółek w Karsiborze zbudowany na przełomie XIV i VX wieku tuż przy pradawnym szlaku handlowym, który wiódł przez najpłytszy bród na Świnie. Chyba nie ma lepszego miejsca, żeby na własne oczy przekonać się, że Świnoujście to kraina wielu wysp. W rejs po rozlewiskach możemy udać się np. kajakiem lub katamaranem. Moc atrakcji dla najmłodszych Planujecie rodzinny urlop? Nie ma lepszego miejsca niż Świnoujście! Dzieci będą zachwycone nie tylko wspaniałą plażą, ale licznymi placami zabaw, parkiem linowym, minigolfem 3D, czy wizytą w pełnym wodnych atrakcji aquaparku. Kto nie kocha kolejek? Świnoujska ciuchcia z kolorowymi wagonikami obwiezie po mieście i pozwoli odpocząć nogom po przebytych wcześniej kilometrach. Dzieciom spodobają się także forty. Wraz z rodzicami będą mogli poszukać skarbów w kopalni bursztynu w Forcie Anioła, pokręcić działem w Forcie Zachodnim lub przejść szkolenie na małego wojaka w Forcie Gerharda. Dla tych odważnych czeka tutaj też… spacer po linie nad fosą. Prawdziwym hitem jest nowo wybudowany pumptrack z dwoma trasami: dla początkujących i zaawansowanych. Kurort o międzynarodowych standardach Świnoujście to Uzdrowisko i kurort o międzynarodowej renomie. Od lat zdobywa prestiżowe nagrody i pierwsze miejsca w rankingach na najlepsze kąpielisko. Zmęczeni dniem pełnym atrakcji, docenimy bogatą bazę noclegową Świnoujścia. To liczne hotele, pensjonaty, sanatoria i apartamenty. Odnowa biologiczna, groty solne, szeroka oferta zabiegów SPA oraz masaży – nie ma lepszego miejsca, żeby się zregenerować . Bogata jest także oferta kwater i domków letniskowych w ustronnych częściach miasta. materiały partnera Ci, którzy od lat odwiedzają Świnoujście nie mają wątpliwości: „Trzeba tutaj po prostu przyjechać i zobaczyć wszystko na własne oczy. Nawet stali bywalcy co roku odkrywają na świnoujskich wyspach coś nowego.” Dojazd Do Świnoujścia dostać można się na wiele sposobów w zależności od potrzeb odwiedzających. Samochodem można dotrzeć drogą krajową nr 3 (wchodzącą w skład trasy europejskiej E65). Dojeżdżając do miasta, trzeba kierować się na przeprawę promową CENTRUM, obsługiwaną przez promy typu KARSIBÓR. Przeprawa jest ogólnodostępna i darmowa. Z drugiej przeprawy promowej, WARSZÓW (promy typu BIELIK) dostępnej tylko dla pojazdów posiadających tablice rejestracyjne ZSW lub identyfikatory - przyjezdni korzystać mogą w dni lub godziny, kiedy przeprawa promowa Świnoujście - Centrum jest nieczynna oraz od godziny 22:00 do 4:00 (samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton). Alternatywą jest dojazd od strony Niemiec, który odbywa się bez przeprawy promowej. Do Świnoujścia dostaniecie się również pociągiem, a zdecydowanie najszybszą opcją będzie samolot. Najbliższe lotniska to Port Lotniczy Szczecin-Goleniów (Polska) zlokalizowany 73,8 km na południowy - wschód od Świnoujścia oraz Port lotniczy Heringsdorf (Niemcy) - 11,2 km. Zapraszamy i życzymy udanych wakacji! Więcej informacji na https://visit.swinoujscie.pl/ Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). materiały partnera Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP turystyka turystyka Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku