Niezbędny dodatek każdej (modnej) podróży

Jakość

Chcąc mieć walizkę wyróżniającą się z tłumu, warto postawić na jej jakość. To ona jest gwarantem tego, że walizka będzie się pięknie prezentowała nawet po długim czasie użytkowania. Dobrej jakości walizka jest przede wszystkim wykonana z wytrzymałego materiału. W przypadku twardych modeli najlepsze tworzywo to poliwęglan (PC) – jest bardzo wytrzymały, elastyczny, giętki i wodoodporny. Co ciekawe, używa się go także do produkcji szyb kuloodpornych oraz szyb w statkach podwodnych. Tańszym, ale również trwałym i odpornym na zarysowania materiałem wykorzystywanym do produkcji walizek, jest polipropylen (PP).