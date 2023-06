Niezwykła ulica w Szanghaju. "To nie są miejsca, w które zapuszczają się turyści"

Anfu Lu to miejsce, które jest obce turystom

- Anfu road to najbardziej znana ulica modowa, chociaż fotografów ulicznych można też spotkać na Yongkang road, a czasem w innych miejscach. Zarówno Anfu jak i Yongkang to dwie bardzo lokalne ulice, na których nie ma wiele poza kawiarniami i małymi knajpami - mówi Nadia Urban w rozmowie z WP. - To nie są miejsca, w które zapuszczają się turyści. A już na pewno nie Ci zagraniczni - dodaje.