Niezwykłe miasto dostępne z Polski. Lot trwa niecałe dwie godziny, a bilet kupisz za mniej niż 80 zł

Zobaczyć Como

Jedna chwila nad brzegiem tego lazurowego jeziora otoczonego górami i wciśniętymi w nie kolorowymi miasteczkami wystarczy, by zrozumieć, dlaczego najbogatsi tego świata tu kupują swoje wille. Ponownie w mniej niż godzinę możemy dojechać koleją np. do miejscowości Lecco, by w niej wsiąść na jeden z pasażerskich statków. Navigazione Laghi oferuje wiele kierunków i rodzajów rejsów. Te pospieszne zabiorą nas wprost na drugą stronę jeziora, inne mają przystanki w malutkich miasteczkach i wioskach nad brzegiem. Zobaczyć jak najwięcej, czy po prostu rozkoszować się dolce far niente? Wybór należy do was.