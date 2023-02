Niezwykłe miasto w Polsce. To tu urodził się Piotr Żyła

Mijały długie tygodnie wędrówki, aż w końcu nadszedł czas powrotu. Leszko wraz ze swoją drużyną dotarł do niewielkiego strumienia, następnie wspiął się na pobliskie wzgórze i zadął w róg, mając nadzieję, że w ten sposób przywoła dwóch braci. Na jego wezwanie odpowiedział Bolko, który szybko odnalazł krewnego. Do pełni szczęścia brakowało im już tylko najmłodszego Cieszka. Wtem niespodziewanie usłyszeli tętent końskich kopyt zbliżających się do obozowiska. Ku ich radości okazało się, że pędzi do nich Cieszko razem ze swoimi ludźmi. Szczęśliwi bracia w końcu mogli być razem i opowiadać sobie o wspaniałych przygodach, które ich spotkały. Wspólnie postanowili, że wrócą już do grodu ojca, ale przyjadą w to miejsce ponownie na wiosnę, by zbudować gród warowny o nazwie "Cieszyn" – na pamiątkę radosnego spotkania rozdzielonych wcześniej braci.