Polskie browary dostępne dla turystów. Gdzie zwiedzać fabryki piwa?

Browar Zamkowy w Cieszynie

Niektóre browary to prawdziwe perełki architektoniczne. Niewątpliwie należy do nich Browar Zamkowy w Cieszynie. Działa nieprzerwanie od 1846 roku, ale początki warzenia piwa na tych terenach sięgają do XIII wieku. Budowę browaru zlecił arcyksiążę austriacki Karol Ludwik Habsburg.