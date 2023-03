Niezwykłe polskie piramidy. "Ciała zmarłych rzeczywiście uległy mumifikacji"

W czasach, gdy grobowiec stał opuszczony w lesie, zaraza zabiła całe bydło w okolicy. Ludność zaczęła podejrzewać, że to nieszczęście zesłali zmarli traktowani odtąd jako złe mary. Chcąc pozbyć się rzekomych groźnych mocy, pozbawiono ich głów. Choć ową piramidę trudno porównywać do tych w Gizie, to trzeba przyznać, że jej historia jest także ciekawa, co potwierdzają turyści.