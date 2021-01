Ujście Wisły. Zimowe zdjęcia z satelity

Zima na Pomorzu widoczna z lotu ptaka

Śnieg na Pomorzu - białe ferie zimowe

W centrum Gdańska śnieg sypnął porządnie dopiero w miniony piątek i utrzymuje się do dziś. W weekend porządnie przymroziło, ale słupki rtęci mają dziś wskazać 3 st. C., a podobna temperatura utrzymywać się będzie przez kolejne dni. Wszystko wskazuje więc na to, że białe połacie mogą zniknąć z Pomorza do kolejnego weekendu.