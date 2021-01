"Bestia ze Wschodu" się zbliża. Śnieg na Pomorzu

Ostatnie zimy na Pomorzu były fatalne dla fanów śniegu - żeby móc się nacieszyć białym puchem, trzeba było jechać na południe. Zjeżdżanie z górki na jabłuszku czy powroty z przedszkola na sankach to dla wielu obecnych kilkulatków motywy znane jedynie z książek, opowieści czy wyjazdów w góry. Wypad na narty biegowe czy kulig na Pomorzu też obecnie brzmi abstrakcyjnie. Przed świętami na Kaszubach zaplanowano atrakcję - przejazd psim zaprzęgiem z Mikołajem. Pogoda wymusiła zmianę sani na... quad. Ostatnie dwie zimy były typowo jesienne - deszczowe i szare.

Śnieg na początek ferii na Pomorzu

Droga do przedszkola na gdańskiej Zaspie 4.01.2021

Pierwszy raz w tym sezonie śniegu nasypało tak dużo, w Trójmieście pojawiły się pługi na ulicach. - Moje dzieci piały z zachwytu. Były zaspane, ale hasło "śnieg" sprawiło, że pobiegły do okna - opowiada pani Ilona z Gdańska.

Na dodatek prognoza przewiduje opady co najmniej przez najbliższy tydzień. Obecne 1-2 st. C na plusie mają zmienić się w czwartek na 0 st. C, a w weekend nawet na temperatury minusowe. Pomorze szykuje się na aktywny weekend na powietrzu.