Niezwykłe zdjęcia z Karkonoszy. "To nie UFO"

Długie letnie noce to idealna okazja do oglądania naturalnych świetlnych spektakli. Co wydziela tak magiczne i iście kosmiczne światło? To tzw. iskrzyki, które do świecenia wykorzystują lucyferynę. "Nigdy nie widziałam" - pisze internautka pod postem udostępnionym przez Karkonoski Park Narodowy na Facebooku.