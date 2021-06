Wakacje 2021. Jakie są ceny za urlop w Polsce?

Agroturystyka to kolejna kategoria obiektów noclegowych, która w ostatnich miesiącach zyskała na popularności. Turyści cenią gospodarstwa agroturystyczne za niekrępującą atmosferę i możliwość wypoczynku blisko natury. I co ważne, to najtańsza opcja na nocleg. Średnia cena za osobę za noc w agroturystyce to ok. 30 zł