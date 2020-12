Niezwykłe zjawisko w Tatrach. "To była niesamowita jazda"

"Dokładnie tak to wyglądało na żywo... Coś pięknego. Wielokrotnie oglądałem już zorzę polarną, zaćmienia słońca i księżyca. Miałem szczęście podziwiać obłoki perłowe i inne ciekawe zjawiska. Ale to halo na 'swoim podwórku' to była niesamowita jazda" - napisał Bartłomiej Jurecki.