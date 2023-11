Niezwykły zamek na Podkarpaciu. Prawdziwa perełka z burzliwą historią

Zamek w Łańcucie – krótki rys historyczny

Zamek w Łańcucie postał w pierwszej połowie XVII w. Jego pomysłodawcą był Stanisław Lubomirski. Początkowo zamek miał pełnić funkcję pałacu-fortecy, czyli budowli mieszkalnej o charakterze obronnym. Taki charakter towarzyszył mu do XVIII w., kiedy to Izabella z Czartoryskich Lubomirska zadecydowała o jego przebudowie. W wyniku jej działań, zamek został przekształcony w zespół pałacowo-parkowy i taki charakter posiada po dziś dzień. Co ciekawe, już w tamtych czasach Zamek w Łańcucie był uznawany za jedną z najwspanialszych rezydencji w Polsce. I nietrudno wyobrazić sobie, dlaczego. Budynek nie mniejszy zachwyt wzbudza bowiem w dzisiejszych czasach.