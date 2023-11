Singapur jak ze snów. Tutaj dzieje się magia, której nigdy się nie zapomina

Gardens by the Bay było częścią narodowych planów przekształcenia "Miasta-ogrodu" w "Miasto w ogrodzie". Celem tego projektu było podniesienie jakości życia z pomocą flory. Gardens by the Bay miał być najważniejszą miejską przestrzenią rekreacji na świeżym powietrzu w Singapurze oraz ikoną narodową. I tak się stało. Rocznie to miejsce odwiedza kilkadziesiąt tys. turystów z całego świata.