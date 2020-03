Nowa Chatka Puchatka. Ruszyły prace nad schroniskiem

Zamiast braku wody i elektryczności turyści zastaną ekskluzywne (w porównaniu do poprzedniego) schronisko, które z całą pewnością przyciągnie tłumy ludzi. Ale czy to wciąż będzie "to samo"? Turyści cenili Chatkę Puchatka za jej urok i niepowtarzalny charakter. Nawet jeśli zajmowała ostatnie miejsca w rankingach schronisk górskich.

"To zależy kto i po co w góry jedzie. Ja jadę żeby wyjść na szlaki i szczyty. Usiąść na progu starej chałupy i napić się mleka z garnuszka prosto od krowy. Popatrzeć na piękne widoki i odetchnąć całą piersią. Spotkać ciekawych ludzi i iść za potrzebą w krzaczki. Jak bym chciał ekskluzywnie to bym pojechał do hotelu Marriott w Warszawie a nie w Bieszczady” – pisze w komentarzach Jan, czytelnik WP – macie podobne wrażenia?