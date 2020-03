Czas żegnać się z Chatką Puchatka. Za dwa miesiące już jej nie będzie

Schronisko na Połoninie Wetlińskiej od lat uchodzi za kultowe miejsce. Choć nie było w nim luksusów, to turyści wędrujący po Bieszczadach łączą z nim najtkliwsze wspomnienia. Zostanie ono zburzone, a w jego miejscu stanie obiekt za 4 mln zł.

Jak podaje portal "24tp.pl", Chatka Puchatka będzie czynna do kwietnia, a zatem związani z nią podróżnicy mają jeszcze szansę, by spędzić w niej ostatnie chwile. Decyzja o budowie nowego obiektu wzbudza wiele emocji wśród turystów, którzy kojarzą starą chatkę z Lutkiem Pińczukiem, wspaniałym gospodarzem i najsłynniejszym bieszczadnikiem.

Mimo iż schronisko , w którym gościł przyjezdnych miało fatalne warunki, to dla wielu osób Chatka Puchatka była esencją gór, ze swoją niepowtarzalną i magiczną atmosferą. Turystom nie przeszkadzał nawet brak bieżącej wody, kanalizacji czy energii elektrycznej.

- Dotychczasowy budynek już nie nadaje się nawet do remontu – mówi w rozmowie z mediami Tomasz Winnicki, były dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego. - Teraz to będzie ładne schronisko, nawiązujące do architektury górskiej – tłumaczy. Zapewnia również, że nowy obiekt będzie bardziej przyjazny dla cennej flory i fauny.