Nowe atrakcje turystyczne w Polsce w 2018 r. Zapowiada się ciekawie!

Do gigantycznych parków rozrywki, wypasionych aquaparków czy multimedialnych muzeów nie musimy już jeździć na Zachód. W Polsce jest się gdzie bawić! W tym roku powstaną kolejne obiekty, które przyciągną tłumy turystów.

Niezwykła wieża widokowa. Pierwsza taka w Europie

Cała konstrukcja będzie wykonana z drewna, co czyni ją pierwszym tego typu obiektem nie tylko w Polsce, ale i Europie. Atrakcja będzie dostępna dla turystów od września.

Gigantyczny park wodny pod Warszawą

Suntago Wodny Świat ma być największym tego typu kompleksem w Europie. To część większej inwestycji o nazwie Park of Poland. Wodny Świat, budowany od kwietnia 2017 r., powstaje w okolicach Mszczonowa. Na obszarze około 20 ha znajdą się liczne baseny, w tym zbiornik ze sztuczną falą, fantazyjne zjeżdżalnie i punkty usługowe. Koszt kompleksu szacowany jest na 250 mln euro. Kiedy będziemy mogli go odwiedzić? Zakończenie budowy planowane jest na przełom roku 2018/2019.