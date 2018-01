Nowe paszporty na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wciąż trzeba poczekać

1 stycznia 2018 w ręce Polaków miały trafić nowe paszporty. Miały, ale wciąż nie trafiły. – Od pracownika urzędu paszportowego w Warszawie dowiedziałem się, że nowych dokumentów ciągle nie ma i nie wiadomo, kiedy będą – donosi czytelnik WP. A my sprawdzamy w MSWiA, czy szumnie zapowiadany projekt to ściema.

Nowe paszporty do obiegu miały trafić na początku roku w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości. "Dokumenty będę trudniejsze do sfałszowania, a ich strony ozdobią wizerunki graficzne nawiązujące do wydarzeń z 1918 r." – obiecywano.