Nowe połączenia z polskiego lotniska. Pierwsze rusza już za kilka dni

Nowe trasy na city breaki i urlopy

- To 62 trasy, w tym dwie nowe: Mediolan - Malpensa oraz Triest, ale też wiele ciekawych kierunków, na których zwiększamy częstotliwość lotów, takie jak Alicante, Madryt, Malta, Teneryfa, powraca także Fuerteventura. To same atrakcyjne kierunki, dostępne na wyjazdy typu city break, jak i dłuższe tygodniowe czy dwutygodniowe urlopy - mówił przedstawiciel przewoźnika.