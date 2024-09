Oto rzeczy, których nigdy nie należy ubierać do samolotu. Stewardesa wyjaśnia dlaczego

Odpowiednia odzież to podstawa

Wzrost ciśnienia w samolocie może prowadzić do wzdęć i zatrzymywania wody w ciele, co sprawia, że elastyczne tkaniny i luźne ubrania będą najlepszym wyborem. Długie loty mogą zwiększać ryzyko zakrzepicy żył głębokich, dlatego ważne jest, by móc się swobodnie poruszać na siedzeniu.