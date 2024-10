Nowe połączenie na najbardziej zatłoczonej, wakacyjnej trasie. Turyści odetchną

Nad pełne morze bez korków

Dodał, że z Pucka będzie można dostać się nad pełne morze, bez konieczności stania w korkach. W drugą stronę turyści i mieszkańcy będą mogli przepłynąć z półwyspu do Pucka, by zwiedzić to miasto. Wyjaśnił też, że mieszkańcy i turyści od lat wysyłali zapytania do władz samorządów na temat powstania linii między tymi miastami.