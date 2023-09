Kąpią się bez ubrań. "Korzystam z tego prawa, kiedy tylko mogę"

- Niestety, nie idzie za tym tworzenie nowych oficjalnych plaż - kontynuuje przedstawicielka Federacją Naturystów Polskich. - W zasadzie od wielu lat mamy te same miejsca. Rośnie za to liczba tzw. dzikich plaż, nie tylko nad morzem, ale też w głębi kraju - nad jeziorami czy rzekami, które stają się takimi bezpiecznymi przystaniami dla nagich turystów. Informacjami o takich miejscach zwykle dzielą się oni za pośrednictwem internetu. Jeśli jednak chcemy, żeby przybywało miejsc, które będą oznaczone jako plaże dla naturystów, to musimy brać sprawy w swoje ręce. Wszystko jest tu w gestii gmin, do których składamy odpowiedni wniosek o wyznaczenie takiego miejsca (możemy sami je wskazać).