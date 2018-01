Nowi mieszkańcy gdańskiego zoo. Cztery lwiątka zachwyciły prezydenta miasta

W gdańskim zoo urodziły się cztery lwy angolskie. Informacją na swoim oficjalnym profilu na Facebooku podzielił się Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. "Cudne, gdańskie lwie mordeczki", "ale słodziaki" - komentują internauci. Po kilku godzinach od informacji do gdańskiego zoo zaczęły zjeżdżać tłumy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lwy przyszły na świat pod koniec 2017 roku (Gdański Ogród Zoologiczny)

Trzy samce i jedna samica to potomstwo dumnego Arco i temperamentnej Tschibindy. - Lwy to od kilkuset lat niezmiennie rozpoznawalny symbol Gdańska, dlatego z wielką radością przyjąłem informację o narodzinach czterech nowych lwiątek w gdańskim zoo. Cieszę się, że lwia rodzina znalazła w naszym zoo sprzyjające warunki do powiększenia się i z niecierpliwością czekam na możliwość obejrzenia jej najmłodszych członków na wybiegu – mówi Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska.

Cztery małe lwiątka urodziły się ponad miesiąc temu, ale oficjalne informacje na ten temat zoo podało dopiero dziś. Lwica Tschibinda dzielnie zniosła poród i bez problemu zaakceptowała młode, którymi się teraz samodzielnie opiekuje. Młode piją mleko matki, są oddzielone od stada, co gwarantuje bezpieczne dorastanie maluchów. - Każde narodziny to dobra wiadomość dla ogrodu zoologicznego – mówi Michał Targowski, dyrektor gdańskiego zoo. – Szczególnie w Gdańsku, gdzie lwy mają znakomite warunki do życia i rozrodu kolejne młode są wielką radością i sukcesem hodowlanym – dodaje Targowski.

Po kilku godzinach od podania informacji o nowych mieszkańcach, do gdańskiego zoo zaczęły zjeżdżać tłumy. My także pojechaliśmy, zobaczyć jak mają się lwiątka.

Gdańska rodzina lwów liczy już 10 osobników: pięć samców i pięć samic. Najmłodszy przychówek nie ma jeszcze imion, pozostałe lwy to: Arco, Aion (samce), Berghi, Tschibinda, Tola, Freja (samice).

Lew angolski (Panthera leo bleyenberghi) zamieszkuje południowo-zachodnią Afrykę. Podobnie jak inne podgatunki lwów, poluje głównie na duże zwierzęta, takie jak zebry, gnu, antylopy czy guźce. Odmiennie od innych przedstawicieli kotowatych, lwy są zwierzętami społecznymi. Żyją w stadach liczących do 30 osobników. Tylko nieliczne samce żyją samotnie. Dominujący w stadzie samiec odpowiedzialny jest za nadzór i obronę swego terytorium. Polują głównie samice, stosując taktykę zespołową. Większość czasu w ciągu doby, nawet do 20 godzin, zwierzęta te przeznaczają na odpoczynek.