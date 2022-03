Nowy kierunek PLL LOT. "Pachnący orientem, a jednocześnie bardzo europejski"

Od pewnego czasu Azerbejdżan wymieniany jest wśród tych kierunków turystycznych, które mogą okazać się podróżniczymi hitami w post-pandemicznej rzeczywistości. Teraz szanse na to są jeszcze większe, bo PLL LOT właśnie uruchamia bezpośrednie połączenie z Polski do tego kaukaskiego kraju. Kiedy będziemy mogli polecieć prosto do Baku i czym kusi Azerbejdżan? Postanowiliśmy to sprawdzić.