Wojna w Ukrainie wpłynie na wakacyjne plany? "Nastąpiło zachwianie nastrojów"

Choć zbliżają się tegoroczne wakacje, to wiele osób z rezerwą podchodzi do planowania wyjazdów. Powodem jest trwająca w Ukrainie wojna. - Turyści, przede wszystkim zagraniczni, będą brali pod uwagę sytuację geopolityczną - mówi w rozmowie z Radiem Plus Radom Anna Salamończyk-Mochel, pełniąca obowiązki prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.