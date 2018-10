Nowy rekord Polski? Mieszkaniec Tychów wyłowił giganta

- To nie żart ani fotomontaż. Po wyłowieniu ryby zmierzyliśmy i zważyliśmy ją specjalistycznym sprzętem. Potem wypuściliśmy do wody. Miała ponad 2,6 metra długości - mówi Wirtualnej Polsce Szymon Nowowiejski. Ze spokojem w głosie przyznaje, że o gigantach w Zalewie Rybnickim wiadomo nie od dziś.

Pan Szymon to mieszkaniec Tychów. Na ryby wybrał się z kilkoma kolegami. W rozmowie z WP przyznaje, że wyciągnięcie takiego okazu nie jest proste, ale byli na to przygotowani.

- Mamy specjalne plecionki, kołowrotki i wagę. Niektórzy rzucają taką rybę na piasek i zastanawiają się, od czego zacząć. My zajęliśmy się nią jak dzieckiem. Zważyliśmy ją tak, by nie wytrzeć za dużo śluzu i wypuściliśmy do wody - przyznaje.