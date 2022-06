Nowy Sącz chce zrekonstruować zamek. W środku ma być sala weselna

Koncepcja odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu została przygotowana na podstawie wyników trzyletnich prac archeologicznych oraz wnikliwej kwerendy. Bryła budowli opiera się na planach z drugiej połowy XVIII, a elementy, co do których nie ma pewności jak wyglądały, uzupełniono konstrukcjami ze szkła. Do tego panele fotowoltaiczne na dachu.