Nowy trend we Włoszech. Bezdomni w roli przewodników

Włoskie miasto Bolonia może pochwalić się licznymi atrakcjami turystycznymi i pięknymi krajobrazami. Teraz do tej listy może dołączyć wycieczka z nietypowym przewodnikiem turystycznym.

Włoskie miasto Bolonia to wyjątkowe miejsce – było pierwszym, które zniosło niewolnictwo, a teraz stało się również jednym z pierwszych miejsc na świecie oferującym wycieczki z osobami bezdomnymi w roli przewodników.

Projekt nosi nazwę “Gira La Cartolina". Idea zachęca odwiedzających do odkrywania drugiej strony miasta. Wycieczki odbywają się do 1 sierpnia i zostaną wznowione we wrześniu. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie organizacji charytatywnej Piazza Grande i lokalnej Izby Handlowej.

Daniele, Samanta i Giuseppe są trzema bohaterami tej inicjatywy. Zanim stali się przewodnikami projektu zostali pozbawieni dachu na głową i pracy.