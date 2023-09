Nowy wakacyjny hit Polaków. Gigantyczny wzrost zainteresowania

Przybywa Polaków wypoczywających w Niemczech

Jak wynika z danych, niezwykle dynamicznie wzrasta także liczba turystów z Polski. - Pierwszy raz w historii zamykamy pierwsze półrocze z ponad 2 milionami noclegów polskich gości w niemieckich hotelach i pensjonatach. To wzrost o 27,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz o 19,3 proc. w stosunku do przedpandemicznego roku 2019. Wzrost zainteresowania podróżami do Niemiec obserwujemy w każdym segmencie – mówi Tomasz Pędzik, dyrektor biura Niemieckiej Centrali Turystyki w Polsce.