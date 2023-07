Niemcy wybierają Polskę na urlop. "To będzie rekordowy rok"

- W tym momencie mogę powiedzieć: jestem przekonany, że to będzie rekordowy rok jeżeli chodzi o przyjazdy Niemców do Polski - stwierdził Konrad Guldon, szef ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie. Naszych zachodnich sąsiadów przyciąga szczególnie atrakcyjny stosunek jakości do ceny, bliskość oraz rozwój infrastruktury.