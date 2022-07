Nowy wymiar wodnej turystyki i rekreacji. Jak zacząć przygodę z SUP?

Deski są wyposażone w płetwy (finy), od których zależy zwrotność i stabilność, ponieważ służą do przecinania fal. Tak oto na rufie możemy znaleźć jeden lub trzy finy. Ten drugi wariant doskonale sprawdzi się na falach. W przypadku desek dmuchanych finy są wykonane z gumy lub innych materiałów łączących sztywność z elastycznością. Warto również zaopatrzyć się w leash - czyli smycz, która w razie wpadnięcia do wody utrzyma deskę w pobliżu. Deska powinna być dobrana do wzrostu i wagi użytkownika. Dla osób dorosłych sugeruje się długość minimum 300 cm i wysokość ok. 15 cm. Ważna jest też wyporność, więc należy zwracać uwagę na maksymalne dopuszczalne obciążenie.