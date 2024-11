O gęsi, która jeździła koleją. W najlepszym towarzystwie!

Wieczni tułacze

Widać, że dla tej ekipy podróżowanie to styl życia. Jak mówi Darek, to nie do końca był świadomy wybór. - Tak wyszło. Po przeszło 30 latach wróciłem do Polski z USA. W pandemii straciłem rodziców. Tę moją stratę, pustkę, postanowiłem wypełnić, zapraszając do mojej rodziny zwierzęta i żyjąc z nimi na wsi, w gospodarstwie odziedziczonym po rodzicach - wspomina. - Tam jednak nasza obecność nie jest mile widziana. Doświadczamy ostracyzmu, odrzucenia.