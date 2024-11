Zapłacą za przeprowadzkę i twoje nowe życie. Nawet 370 tys. zł

Zamieszkaj na jednej z 23 wysp

Irlandia oferuje granty do 71 300 funtów (w przeliczeniu ok. 370 tys. zł) dla osób gotowych osiedlić się na jednej z 23 wysp objętych programem. Warunkiem jest zakup nieruchomości wybudowanej przed 1993 r., nieużywanej przez co najmniej dwa lata i zamieszkanie na niej przez minimum 10 lat. Dodatkowo, program Start-up Entrepreneur Programme (STEP) zachęca przedsiębiorców do zakładania firm w Irlandii.